İçişleri Bakanı Yerlikaya bayram namazını Konya'da kıldı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı namazını memleketi Konya'da kıldı. Bakan Yerlikaya, "Hemşehrilerimizin, aziz milletimizin her bir ferdinin Gazze'de, Filistin'de mazlum kardeşlerimizin, şehitlerimizin, gazilerimizin Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum. Zulüm altında inleyen Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin bu bayram günü vesilesiyle duaların kabul olduğu bu mübarek vakitlerde onların feraha, kurtuluşa ermesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.
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