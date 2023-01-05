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Giriş Tarihi: 5.1.2023

Evlere her ay ücretsiz gaz desteği gençlere ÖTV’siz telefon ve tablet

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Evlere her ay ücretsiz gaz desteği gençlere ÖTV’siz telefon ve tablet
Hükümet toplumun tüm kesimlerini rahatlatacak projeler üzerinde çalışıyor. Bakanlıklar tarafından çalışmaları yürütülen ve Başkan Erdoğan'ın talimatı ile devreye girecek iki önemli çalışma şöyle:
Karadeniz doğalgazının mart ayında sisteme verilmeye başlanmasından sonra bir yıl süreyle vatandaşın evinde kullandığı gazın 25 metreküplük bölümünün ücretsiz verilmesine ilişkin çalışma yapılıyor. Maliyet hesaplamaları sonrasında nihai karar verilecek.
Bir defaya mahsus olmak üzere gençlerin aldıkları telefon ve tablet bilgisayarlar ÖTV'siz satılacak. Ancak gençler aldıkları cihazları üç yıl süre ile satamayacak.
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Evlere her ay ücretsiz gaz desteği gençlere ÖTV’siz telefon ve tablet
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