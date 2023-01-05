SABAH’ın ortaya çıkardığı FETÖ skandalında son dakika: Engin Yıldırımer istifa etti

USÜLSÜZ TAHLİYELERE SAVUNMASI "İŞ YOĞUNLUĞU"

2014 yılındaki HSYK seçiminden sonra Silivri Hakimliğine atamasının yapıldığı belirten Yıldırımer ifadesinde "bu dönemde İstanbul'da yapılan soruşturma kapsamında cemaat yapılanmasına mensup polisler ile yine medya yapılanmasına ilişkin tutuklamalar olmuştu. Tutuklamalardan sonra vekiller tarafından İstanbul Asliye Ceza Mahkemelerinden Sulh Ceza Hakimliği kararına rağmen usulsüz şekilde tahliye talepleri istendi ve usulsüz tahliye kararları çıktı.

Bu konu ülke gündemine de taşındı. Sulh Ceza Hakimliklerinin kararı ile tahliye kararları yerine getirilmeyince şüpheli vekilleri şüphelilerin bulunduğu Silivri Cezaevinden tahliye talebinde bulunmuşlar. Cezaevi talebi reddedince bu karara karşı şikayet yoluyla Bakırköy ve İstanbul İnfaz Hakimliklerinden talepte bulunmuşlar. Bu talepler ilgili infaz hakimliklerince yetkisizlik kararı verilerek UYAP üzerinden görev yaptığım infaz hakimliğine gönderildi. O dönemde nöbetçi olduğum için talepler bana geldi bende UYAP üzerinden geldiği için bende ilgili ilgili savcılıklardan mütalaa talebinde bulundum. Mütalaaların dönmesi konusunda talepleri reddettim. Ayrıca infaz hakimliğindeki iş yoğunluğumuza ilişkin beyan vermek istiyorum. İnfaz Hakimliğine yıllık ortalama 4 bin esas dosya oluyordu. Çok yoğun olduğumuz için ve savcı mütalaasına gerek olduğu için gelen evrakları doğrudan mütalaaya gönderiyorduk. İfadem de belirttiğim evrakta bu şekilde mütalaaya gönderilmiştir" dedi.