SON DAKİKA | Anayasa Mahkemesi, HDP’nin Hazine yardım hesabına geçici bloke koydu

11 SAYFALIK BELGE GÖNDERİLDİ

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'ye hazine yardımının kesilmesi ile ilgili talebini 30 Aralık 2022 tarihinde görüştü. Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, "HDP'nin terör örgütü ile organik bağının dava sürecinde de devam ettiğine dair elinizde bulunan bilgi ve belgeleri 5 gün içinde gönderin" talebinde bulundu. Başsavcı Şahin, söz konusu bilgi ve belgeleri dün Anayasa Mahkemesi'ne ulaştırdı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından Anayasa Mahkemesi'ne 11 sayfalık belge gönderildi. Belgelerde, HDP'nin terör örgütü PKK ile irtibatının dava sürecinde de devam ettiğinin altı bir kez daha çizildi. Söz konusu tespite ilişkin son dönemde Kobani davası başta olmak üzere elde edilen bilgi ve beyanlar sıralandı. Yazıda, hazine yardımının parti dışı faaliyetlerde kullanılmasının engellenmesi için HDP'nin hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulması gerektiği vurgulandı.