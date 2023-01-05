Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan ve Zelenskiy görüşmesinde, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardım ve enerji konusunda sağladığı destek ile tahıl koridorundaki gelişmeler ele alındı.
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar! Putin ve Zelenskiy ile görüştü | Video
KALICI BARIŞ MESAJI
Başkan Erdoğan, görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye olarak kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını ifade etti.
BAŞKAN ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ
Diğer yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmede enerji başta olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri ile Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye dahil bölgesel konular ele alındı.
DOĞAL GAZ MERKEZİ
Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye'de bir doğal gaz merkezi kurulması yönünde altyapıyı güçlendirdiklerini ve güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, bu konuda en kısa sürede yol haritasını tamamlayıp uygulamaya yönelik somut adımları atmayı hedeflediklerini ifade etti.
Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili müzakerelerin olumlu sonuç verdiğine tahıl koridoru, esir değişimi ve Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki güvenli bölge girişimlerinde şahit olduklarını hatırlatan Başkan Erdoğan, barış ve müzakere çağrılarının tek taraflı ateşkes ilanı ve adil çözüm vizyonuyla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.
SOMUT ADIM VURGUSU
Başkan Erdoğan, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin Türkiye'nin sınır bölgelerinden, özellikle Tel Rifat ve Münbiç'ten temizlenmesi için artık somut adım atılması gerektiğini vurgulayarak, Suriye konusunda somut netice almak için rejimin yapıcı olması ve siyasi süreçte birtakım adımları hayata geçirmesi gerekli olduğunu ifade etti.
RUSYA'DAN FLAŞ ATEŞKES KARARI!
Başkan Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy ile görüşmesi sonrası gelen son dakika haberine göre Kremlin, Rusya'nın Ukrayna'da 6-7 Ocak tarihleri arasında ateşkes ilan edeceğini duyurdu. Rusya, Ortodoksların Noel döneminde dini törenlere katılabilmesi için Ukrayna tarafına da ateşkes ilan etmesi çağrısında bulundu.