Son dakika: Başkan Erdoğan’dan peş peşe kritik temaslar! Putin ve Zelenskiy ile görüştü

SOMUT ADIM VURGUSU

Başkan Erdoğan, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin Türkiye'nin sınır bölgelerinden, özellikle Tel Rifat ve Münbiç'ten temizlenmesi için artık somut adım atılması gerektiğini vurgulayarak, Suriye konusunda somut netice almak için rejimin yapıcı olması ve siyasi süreçte birtakım adımları hayata geçirmesi gerekli olduğunu ifade etti.

RUSYA'DAN FLAŞ ATEŞKES KARARI!

Başkan Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy ile görüşmesi sonrası gelen son dakika haberine göre Kremlin, Rusya'nın Ukrayna'da 6-7 Ocak tarihleri arasında ateşkes ilan edeceğini duyurdu. Rusya, Ortodoksların Noel döneminde dini törenlere katılabilmesi için Ukrayna tarafına da ateşkes ilan etmesi çağrısında bulundu.