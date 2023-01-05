Son dakika: Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar! Putin ve Zelenskiy ile görüştü | Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan kalıcı barışın tesisi için arabuluculuğa vurgu yaptı. Diğer yandan geçtiğimiz saatlerde gerçekleşen Başkan Erdoğan-Putin görüşmesinde Suriye meselesi ve gaz merkezi konusu ele alındı.