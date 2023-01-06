6’lı masada aday yok bakanlık dağılımı var: Fatih Portakal ’kulis’ diyerek açıkladı: Kim nereyi istiyor?

2023 seçimleri öncesi 6'lı masa hala adayını belirleyemedi. CHP/İYİ Parti arasında bir süredir açıktan devam eden kavga Kılıçdaroğlu ve Akşener'in buluşması sonrası azaldı gibi görünürken, perde arkasında ise 'adaylık' eksenindeki kriz hala sürüyor.
6'LI MASADA ADAYLIK SAVAŞLARI!
Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını masaya dayatmaya çalışırken Meral Akşener'in tepkisini ve hamlelerini de boşa çıkarmayı hedeflemeye devam ediyor. CHP lideri, Akşener'in 'Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu' adımlarını 'Belediye Başkanları görevine devam edecek' diyerek her fırsatta sekteye uğratıyor.
Son olarak; Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan vazgeçmesi halinde Ali Babacan'ı aday olarak önereceği kulisi çokca konuşulurken, Babacan'ın bu yöndeki soruya verdiği 'olumlu' yanıt ise dikkat çekmişti.
6'lı masada tüm bunlar yaşanırken, CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Fatih Portakal altılı masanın 'bakanlık dağılımı'nı 'kulis' diyerek paylaştı. Bilgilerin 'resmi' olmadığını vurgulayan Portakal, partideki önemli isimlere yakın kişilerin bu bilgileri verdiğini ifade etti.
Fatih Portakal'ın bilgisine göre 6'lı masadaki bakanlık dağılımı şu şekilde:
Portakal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ise tüm partilerin ortak gündeminde olduğunun altını çizdi.