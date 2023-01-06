6’lı masada aday yok bakanlık dağılımı var: Fatih Portakal ’kulis’ diyerek açıkladı: Kim nereyi istiyor?

6'LI MASADA ADAYLIK SAVAŞLARI!

Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını masaya dayatmaya çalışırken Meral Akşener'in tepkisini ve hamlelerini de boşa çıkarmayı hedeflemeye devam ediyor. CHP lideri, Akşener'in 'Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu' adımlarını 'Belediye Başkanları görevine devam edecek' diyerek her fırsatta sekteye uğratıyor.

Son olarak; Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan vazgeçmesi halinde Ali Babacan'ı aday olarak önereceği kulisi çokca konuşulurken, Babacan'ın bu yöndeki soruya verdiği 'olumlu' yanıt ise dikkat çekmişti.