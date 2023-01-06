Çocuklardan CİMER’e yüz güldüren mesajlar! Kimisi Başkan Erdoğan’a şiir yazdı kimisi babasını şikayet etti





ÇOCUKLAR EN ÇOK ERDOĞAN'IN ÖZEL HAYATINI MERAK ETTİ



Çocuklardan gelen sorular en çok Başkan Erdoğan'a geldi. İstanbul'dan mesaj gönderen bir çocuk, Başkan Erdoğan'ın özel hayatı hakkında "Sayın Cumhurbaşkanım, sizin de bizim gibi aile yaşantınız var mı? Siz de koltuğa ayaklarınızı uzatıp maç, dizi, film izliyor musunuz?