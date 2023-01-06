Çocuklardan CİMER’e yüz güldüren mesajlar! Kimisi Başkan Erdoğan’a şiir yazdı kimisi babasını şikayet etti

CİMER'e çocuklardan duygulandıran mesajlar geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan için yazdığı şiiri gönderen, Erdoğan'ın özel hayatıyla ilgili sorular soran, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne övgü yağdıranlar, Başkan Erdoğan Koronavirüs olduğu için geçmiş olsun dileklerini iletenler ve kuşuyla görüşmesine izin vermeyen babasını şikâyet edenler.
SABAH, Cimer'e gelen birbirinden masum mesajları derlerdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Cimer'e 2022'de 6 milyon 180 bin başvuru yaptı. Kuruma talep ve şikâyetlerini ileten vatandaşın yanı sıra çocuk ve gençler de Cimer'e mesajlar gönderdi. Çocuklar, ilginç soru ve şikâyetleriyle yüzleri güldürdü, hayrete düşürdü.
ERDOĞAN'A 'BİR OLDUK DAVAMIZDA" ADINDA ŞİİR YAZDI
Adana'dan bir çocuk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan için şiir yazdı. Şiirinin Cimer yoluyla Erdoğan'a iletilmesini istedi. "Bu şiirimi Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü ona özel bir şiir yazdım" notuyla mesaj gönderen çocuk, "Bir Olduk Davamızda" başlıklı şiirini Erdoğan'a iletti.
KUŞUYLA GÖRÜŞEBİLMEK İÇİN BABASINI ŞİKÂYET ETTİ
İstanbul'dan bir çocuk, kuşunu görmesine izin vermediği için babasını Başkan Erdoğan'a şikâyet etti. Kuşunu görmek isteyen çocuk, "Babam benim kuşumla görüşmeme bir şey demesin. Babamın telefonuna tatlı bir dille, kuşumu görmeme izin vermesi amacıyla uzun olmayan bir mesaj gönderilmesini talep ediyorum" mesajını göndererek okuyanları güldürdü.
ÇOCUKLAR EN ÇOK ERDOĞAN'IN ÖZEL HAYATINI MERAK ETTİ
Çocuklardan gelen sorular en çok Başkan Erdoğan'a geldi. İstanbul'dan mesaj gönderen bir çocuk, Başkan Erdoğan'ın özel hayatı hakkında "Sayın Cumhurbaşkanım, sizin de bizim gibi aile yaşantınız var mı? Siz de koltuğa ayaklarınızı uzatıp maç, dizi, film izliyor musunuz?
Bizim gibi arkadaşlarınıza misafirliğe gidiyor musunuz?" sorularını Cimer'e gönderdi. Çocuk, Koronavirüs dönemi hakkında da "Bilim Kurulu toplantılarınızda 3 veya 4 saat koronavirüsü mü konuşuyorsunuz?" sorusuyla masumluğunu gösterdi.
ÇOCUKLARDAN ERDOĞAN'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Başkan Erdoğan'ın Koronavirüse yakalandığı dönemde çocuklardan Cimer'e pek çok geçmiş olsun mesajı geldi. Antalya'dan bir çocuk, "Tayyip dedem geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin. Dualarımız seninle. Seninle görüşmeyi çok isterim. Antalya'ya gelirsen ellerinden öperim" mesajını gönderdi. Yine Antalya'dan bir başka çocuksa dedelerinin varsa devlet kaydında olan fotoğraflarını mail yoluyla kendisine gönderilmesini istedi.
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NE DUYGULANDIRAN ÖVGÜ
Gaziantep'ten mesaj gönderen bir çocuk ise 1915 Çanakkale Köprüsü'ne övgüler yağdırdı. "1915 Çanakkale Köprüsü harika olmuş. Köprünün belgeselini gözyaşları içinde, gururla izledim. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Köprünün her detayında şehitlerimizi anmak ayrı bir gurur" mesajıyla duygulandırdı.