Erdoğan’dan barış için yoğun diplomasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için girişimlerini aralıksız sürdürüyor. Erdoğan dün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, Türkiye'de bir doğalgaz merkezi kurulması yönünde altyapıyı güçlendirdiklerini ve güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, en kısa sürede somut adımları atmayı hedeflediklerini ifade etti. Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili müzakerelerin olumlu sonuç verdiğine tahıl koridoru, esir değişimi ve Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki güvenli bölge girişimlerinde şahit olduklarını hatırlatan Erdoğan, barış ve müzakere çağrılarının tek taraflı ateşkes ilanı ve adil çözüm vizyonuyla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. Erdoğan, bölücü terör örgütünün Türkiye'nin sınır bölgelerinden, özellikle Tel Rıfat ve Münbiç'ten temizlenmesi için artık somut adım atılması gerektiğini de vurguladı. Erdoğan, Zelenski ile görüşmesinde de, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye olarak kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını ifade etti. Esir değişimi konusundaki çalışmalarının devam ettiğini belirten Erdoğan, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda yürütülen süreci hızlandırmak için de diplomatik katkı sağlayabileceklerini dile getirdi.Erdoğan'la görüşmesinin ardından Putin, Ortodoksların Noel dönemi nedeniyle Ukrayna'da geçici ateşkes talimatı verdi. Ateşkesin bugün 12.00'den itibaren 36 saat uygulanacağı belirtilen Kremlin açıklamasında, "Ukrayna tarafına da ateşkes ilan etme çağrısında bulunuyoruz" denildi. Buna karşın Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, "Rusya işgal altındaki bölgeleri terk etmeli ancak o zaman geçici ateşkes olur" dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'nin savaşı sona erdirmek üzere oynadığı yapıcı rolü takdir ettiklerini, Ankara'nın iki ülkeyle ilişkilerini barış için kullandığını bildirdi.