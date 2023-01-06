İyi Partili Meclis Üyesi AK Parti’ye geçti

"AK PARTİ GRUBU, EN FAZLA MECLİS ÜYESİNE SAHİP PARTİ OLMUŞTUR"

İyi Parti Merkezefendi Belediye Meclis Üyesi Mustafa Bozkurt'un AK Parti'ye katılımıyla Merkezefendi Belediyesi'nde AK Parti Belediye Meclisinde Meclis üye sayısını 11'den 12'ye çıktığını belirten Başkan Güngör, "Sayısal olarak mecliste AK Parti Grubu, en fazla meclis üyesine sahip parti olmuştur. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde, milletimizin teveccühü ile bir kez daha Cumhur İttifakı kazanacak. Daha sonra ise Merkezefendi Belediyesi tekrardan AK Partili bir Belediye Başkanına sahip olacaktır. Bizler inanıyoruz ki 2023 seçimlerinde kazanan milletimiz, kazanan AK Parti'miz olacaktır. Bu duygu ve düşünceler ile AK Parti'ye katılım sağlayan Mustafa Bozkurt'a hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

İyi Parti'den ayrılıp, AK Parti'ye üye olan Merkezefendi Belediye Meclis Üyesi Mustafa Bozkurt ise AK Parti ailesine katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek 2023 seçimlerinde AK Parti ve Cumhur ittifakı için çalışmaya devam edeceğini bildirdi. AK Parti Denizli İl Başkanlığında yapılan AK Parti Merkezefendi Grup toplantısına ilk defa katılan Mustafa Bozkurt'a, AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Av. Fatih Durmaz, AK Parti Merkezefendi Meclis Grup Başkan Vekili Yavuz Aki ve AK Parti Belediye Meclis üyeleri de hoş geldin dileklerini ileterek, başarılar dilediler.