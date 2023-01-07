“Reina” benzeri terör saldırısı planladılar! İstihbarat deşifre etti; kanlı saldırı önlendi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan Yapılanması'nı ve kanlı planlarını deşifre etti. Terör örgütü DEAŞ içerisinde sözde El Yapımı Patlayıcılar (EYP) Uzmanı olarak bilinen ve bu konuda terör örgütü DEAŞ Üyeleri'ne eğitimler veren "Abu Maymuna" kod adlı teröristin sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandası içerikli bazı paylaşımlar yaptığı tespit edildi.