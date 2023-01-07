“Reina” benzeri terör saldırısı planladılar! İstihbarat deşifre etti; kanlı saldırı önlendi | Video

Yılbaşı gecesi 2017 yılındaki “Reina” saldırısına benzer bir terör saldırısı için harekete geçen terör örgütü DEAŞ üyesi iki terörist, İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri’nin deşifresiyle yılbaşına saatler kala yakalandı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan Yapılanması'nı ve kanlı planlarını deşifre etti. Terör örgütü DEAŞ içerisinde sözde El Yapımı Patlayıcılar (EYP) Uzmanı olarak bilinen ve bu konuda terör örgütü DEAŞ Üyeleri'ne eğitimler veren "Abu Maymuna" kod adlı teröristin sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandası içerikli bazı paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Paylaşımlarında "Kafir" olarak nitelendirdiği ülkelere karşı terör saldırısı talimatı veren ve ülkemizi de hedef gösteren Tacikistan uyruklu K.Z.I. ile Özbekistan uyruklu A.M.'nin, yılbaşı gecesi 1 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşen "Reina" saldırısına benzer bir terör saldırısı hazırlığında oldukları tespit edildi.

SAATLER ÖNCE YAKALADILAR

Fiziki olarak takibe alınan iki terörist, kendilerini yakalamak isteyen polislerden araçlarıyla kaçmaya başladı. Araç, 31 Aralık Cumartesi akşamı Başakşehir İlçesi'nde tekerleğine ateş edilerek durduruldu. Yılbaşı gecesi kanlı terör saldırısı planlayan K.Z.I. ve A.M. adlı iki terörist, yılbaşından saatler önce yakalanarak gözaltına alındı. K.Z.I. tutuklanarak Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'na yerleştirildi. A.M. için ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.