Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, YouTube üzerinden yayın yapan bir programa konuk oldu. Programda konuşan Barış Atay, şehitlik tanımından rahatsız olduğunu açık açık dile getirdi.

TİP'li Barış Atay'dan şehit edilen polis memurları için hadsiz sözler: Peki, rahatladınız mı? | VİDEO

"PEKİ ŞEHİT EDİLMESİ"

TİP'li Atay, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 2 polis memuru hakkında "Çözüm sürecini bitiren iki polisin infaz edilmesi." dedi. Salonda bulunan seyircilerin "Şehit edilmesi" diyerek tepki göstermesi üzerine Atay, "Peki, şehit edilmesi. Rahatladınız mı?" diye konuştu.