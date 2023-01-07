Haberler Gündem Haberleri TİP'li Barış Atay'dan şehit edilen polis memurları için hadsiz sözler: Peki, rahatladınız mı?
Giriş Tarihi: 7.1.2023 21:41 Son Güncelleme: 7.1.2023 21:44

TİP'li Barış Atay'dan şehit edilen polis memurları için hadsiz sözler: Peki, rahatladınız mı?

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, katıldığı bir tartışma programında şehit edilen polisler için skandal sözler sarf etti. Barış Atay, PKK tarafından şehit edilen polis memurları için 'İnfaz edildi' ifadesini kullanınca salondan 'Şehit edildi' tepkisi yükseldi. Bunun üzerine TİP'li Atay, "Peki, şehit edilmesi. Rahatladınız mı?" dedi.

TİP’li Barış Atay’dan şehit edilen polis memurları için hadsiz sözler: Peki, rahatladınız mı?

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, YouTube üzerinden yayın yapan bir programa konuk oldu. Programda konuşan Barış Atay, şehitlik tanımından rahatsız olduğunu açık açık dile getirdi.

TİP'li Barış Atay'dan şehit edilen polis memurları için hadsiz sözler: Peki, rahatladınız mı? | VİDEO

"PEKİ ŞEHİT EDİLMESİ"

TİP'li Atay, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 2 polis memuru hakkında "Çözüm sürecini bitiren iki polisin infaz edilmesi." dedi. Salonda bulunan seyircilerin "Şehit edilmesi" diyerek tepki göstermesi üzerine Atay, "Peki, şehit edilmesi. Rahatladınız mı?" diye konuştu.

"CİHATTA MISINIZ?"

PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit düşen polisleri şehit olarak nitelendirmeyen Atay, "Arkadaşlar şehidin kelime anlamı tam olarak, Allah yolunda cihat ederken gayrimüslimler tarafından öldürülen, demek. Cihatta mısınız, arkadaşlar?" ifadelerini kullandı.

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TİP'li Barış Atay'dan şehit edilen polis memurları için hadsiz sözler: Peki, rahatladınız mı?
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