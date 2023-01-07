TİP'li Barış Atay'dan şehit edilen polis memurları için hadsiz sözler: Peki, rahatladınız mı? | VİDEO
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Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, katıldığı bir tartışma programında şehit edilen polisler için skandal sözler sarf etti. Barış Atay, PKK tarafından şehit edilen polis memurları için 'İnfaz edildi' ifadesini kullanınca salondan 'Şehit edildi' tepkisi yükseldi. Bunun üzerine TİP'li Atay, "Peki, şehit edilmesi. Rahatladınız mı?" dedi.