Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Bakan Akar'dan Yunanistan'a gözdağı: Güvendiğiniz dağlara kar yağmadan aklınızı başınıza alın
Giriş Tarihi: 9.1.2023 11:02 Son Güncelleme: 9.1.2023 11:23

SON DAKİKA: Bakan Akar'dan Yunanistan'a gözdağı: Güvendiğiniz dağlara kar yağmadan aklınızı başınıza alın

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'a sert sözlerle tepki gösterdi. Bakan Akar, Ege'de 12 mil rüyası gören Yunanistan'a, "Ege'de 6 milden fazlasına izin vermeyiz. Oldubittiye izin vermeyiz. Hakkımızı çiğnetmeyiz." dedi.

SON DAKİKA: Bakan Akar’dan Yunanistan’a gözdağı: Güvendiğiniz dağlara kar yağmadan aklınızı başınıza alın

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege'de provokasyonları bitmek bilmeyen Yunanistan'a sert sözlerle yüklendi. Bakan Akar, Yunanistan'a tarihi hatırlattı, "Aklınızı başınıza alın." dedi. Akar, 6 milden fazla bir karasuyunda Yunanistan'ın hak iddia edemeyeceğini de sözlerine ekledi.

BAKAN AKAR'DAN YUNANİSTAN'A REST

Akar, Ege'de karasuyu genişliğini 12 mile çıkarma rüyası gören ve bu doğrultuda provokasyonlara soyunan Yunanistan'a uyarılarda bulundu.

Akar, "Ege'de 6 milden fazlasına izin vermeyiz.Biz Yunanistan'ın tahriklerine kapılmadan, hiçbir oldu-bittiye izin vermeyecek, hakkımızı çiğnetmeyeceğiz. Bu konuda azimli ve kararlıyız. Yunanistan'a diyoruz ki yanlış hesap yapmayın, yanlış yollara girmeyin ve tarihten ders alın. Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan aklınızı başınıza alın. Azimliyiz, kararlıyız ve muktediriz." dedi.

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SON DAKİKA: Bakan Akar'dan Yunanistan'a gözdağı: Güvendiğiniz dağlara kar yağmadan aklınızı başınıza alın
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