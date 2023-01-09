SON DAKİKA: Bakan Akar’dan Yunanistan’a gözdağı: Güvendiğiniz dağlara kar yağmadan aklınızı başınıza alın

BAKAN AKAR'DAN YUNANİSTAN'A REST

Akar, Ege'de karasuyu genişliğini 12 mile çıkarma rüyası gören ve bu doğrultuda provokasyonlara soyunan Yunanistan'a uyarılarda bulundu.

Akar, "Ege'de 6 milden fazlasına izin vermeyiz.Biz Yunanistan'ın tahriklerine kapılmadan, hiçbir oldu-bittiye izin vermeyecek, hakkımızı çiğnetmeyeceğiz. Bu konuda azimli ve kararlıyız. Yunanistan'a diyoruz ki yanlış hesap yapmayın, yanlış yollara girmeyin ve tarihten ders alın. Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan aklınızı başınıza alın. Azimliyiz, kararlıyız ve muktediriz." dedi.