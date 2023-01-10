2023’te altyapı fırtınası esecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Altunizade-Çamlıca-Ferah Mahallesi-Bosna Bulvarı Metro Projesi'nde incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, 2023 yılının çok büyük projelerin tamamlanacağı bir yıl olacağını belirtti. Karaismailoğlu, "Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört yanında adeta bir Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı fırtınası esecek. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her sektörde Türkiye Yüzyılı'nı şaha kaldıracak projelere imza atacağız. İstanbul'u, Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirlerinden biri yapmak için baştan başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz" dedi.Adil Karaismailoğlu, imalat süreçleri tamamlanan, sinyalizasyon testleri devam eden 32 kilometre uzunluğundaki Kağıthaneİstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın bu ay açılacağını aktardı. Daha sonra ise Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nı hizmete alacaklarını belirten Karaismailoğlu, sonrasında ise Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'ni ve Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı projelerini de tamamlayıp İstanbulluların hizmetine sunacaklarını kaydetti.