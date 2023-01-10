SON DAKİKA: Aslı Baykal ve Mehmet Sevigen sabah.com.tr’ye konuştu! Ataç Baykal’ın mektubuna sert tepki: Deniz Baykal’a yapılanı oğlu unutmuş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı evinde ziyaret etti. Bu ziyaretin uzun bir aradan sonra seçimlere gidilirken gerçekleşmesi dikkat çekti. Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın partiden istifası sonrası Kılıçdaroğlu ve Aslı Baykal karşı karşıya gelmişti. Bu görüşmede çekilen fotoğrafta Baykal'ın suratının asık olması da çok konuşulmuştu. Bugün Ahmet Hakan'a mektup yazan Baykal'ın oğlu Ataç Baykal, fotoğrafı kendisinin çektiğini, babasının görüşmeyi istediğini, görüşmenin de samimi geçtiğini söyledi. Ataç Baykal, babasının hastalığı nedeniyle ifadelerinin sürekli sert göründüğünü de sözlerine ekledi. Baykal'ın mektubunda, "Bazı eski CHP'liler, AKP'nin himayesinde CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu karalama kampanyası yürütüyorlar. Bu kendi tercihleridir." ifadesi hayli dikkat çekti. Ataç Baykal'ın bu ifade ile Mehmet Sevigen, Yılmaz Ateş, Aslı Baykal gibi isimleri hedef aldığı değerlendirildi. Sabah.com.tr Ataç Baykal'ın hedef aldığı CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen ve Deniz Baykal'ın diğer evladı Aslı Baykal'a ulaştı. Aslı Baykal, kardeşinin görüşlerine katılmadığını belirtti, "Babamın bir düşüncesi varsa çıkar kendi söyler." dedi. Sevigen ise, "Ataç babasına yapılanı unutmuş, biz unutmadık. Ataç'a hiç yakıştıramadım." ifadelerini kullandı.
ASLI BAYKAL: BABAM BİR DÜŞÜNCESİ VARSA KENDİSİ SÖYLER
Aslı Baykal, kardeşi Ataç Baykal'a yanıt verdi. Sabah.com.tr'ye konuşan Aslı Baykal, "Ataç'a tek cümlelik bir yanıt vereyim. Babamın bir düşüncesi varsa babam kendisi söyler. Bu açıklama babamın görüşünü yansıtmaz." dedi.
"ATAÇ'IN AĞZI İLE KILIÇDAROĞLU'NU AKLAMAYA ÇALIŞIYORLAR"
Sabah.com.tr'ye konuya ilişkin değerlendirmede bulunan bir başka isim oaln CHP eski Genel Sekreteri ve Deniz Baykal'ın yol arkadaşı Mehmet Sevigen ise şunları söyledi:
Bunların hepsi safsatadır. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurtarmak için Ataç Bey'i kullanıyorlar. Burada mühim olan Deniz Bey'dir. Onun söyleyecekleri çok önemlidir. Deniz Bey dilediğini söyleyebilen bir insandır. Dili tutmuyor mu ki Ataç Bey'i kullansın. Ataç Bey'in ağzı ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu aklamaya çalışıyorlar.
"ATAÇ BABASININ YOL ARKADAŞLARINI KULLANARAK BİRİLERİNE ALET OLMASIN"
Sevigen, Ataç Baykal'a tepkisini biraz daha artırarak sözlerini şöyle sürdürdü:
Ben yeni CHP'nin dış politikadaki tutumunu, Mavi Vatan'a karşı yaklaşımını, hatalarını eleştiriyorum. Bizim CHP ile bir sorunumuz yok, olamaz da. Bizim yöneticiler ile sorunumuz olabilir. Ben aile içine müdahale etmek istemiyorum. Ama Ataç Bey, babasına yapılanı unutmuş. Biz Deniz Bey'e yapılanı unutmadık, unutmayız da. Deniz Bey de kendisine yapılan iyilikleri unutmadığı gibi, kötülükleri de unutmaz. Ataç, babasının yol arkadaşlarını kullanarak birilerine alet olmasın.
"DENİZ BEY'İN BU GÖRÜŞMEYİ İSTEMİŞ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"
Deniz Baykal ile yıllarca yol arkadaşlığı yapan Sevigen, Ataç Baykal'ın, 'Görüşmeyi babam istedi' sözlerine ise, "Deniz Baykal'ın bu görüşmeyi istemiş olması mümkün değil. İnsan kendine yapılan kötülüğü unutur mu?" dedi.
"ATAÇ'A HİÇ YAKIŞTIRAMADIM"
Sevigen, "Biz Deniz Bey'e yapılan kötülüğü unutmadık, oğlu unuttuysa vicdanına bırakmak lazım. Ataç'a bu sözleri hiç yakıştıramadım." ifadelerini kullandı.