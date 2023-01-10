SON DAKİKA: Aslı Baykal ve Mehmet Sevigen sabah.com.tr’ye konuştu! Ataç Baykal’ın mektubuna sert tepki: Deniz Baykal’a yapılanı oğlu unutmuş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı evinde ziyaret etti. Bu ziyaretin uzun bir aradan sonra seçimlere gidilirken gerçekleşmesi dikkat çekti. Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın partiden istifası sonrası Kılıçdaroğlu ve Aslı Baykal karşı karşıya gelmişti. Bu görüşmede çekilen fotoğrafta Baykal'ın suratının asık olması da çok konuşulmuştu. Bugün Ahmet Hakan'a mektup yazan Baykal'ın oğlu Ataç Baykal, fotoğrafı kendisinin çektiğini, babasının görüşmeyi istediğini, görüşmenin de samimi geçtiğini söyledi. Ataç Baykal, babasının hastalığı nedeniyle ifadelerinin sürekli sert göründüğünü de sözlerine ekledi. Baykal'ın mektubunda, "Bazı eski CHP'liler, AKP'nin himayesinde CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu karalama kampanyası yürütüyorlar. Bu kendi tercihleridir." ifadesi hayli dikkat çekti. Ataç Baykal'ın bu ifade ile Mehmet Sevigen, Yılmaz Ateş, Aslı Baykal gibi isimleri hedef aldığı değerlendirildi. Sabah.com.tr Ataç Baykal'ın hedef aldığı CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen ve Deniz Baykal'ın diğer evladı Aslı Baykal'a ulaştı. Aslı Baykal, kardeşinin görüşlerine katılmadığını belirtti, "Babamın bir düşüncesi varsa çıkar kendi söyler." dedi. Sevigen ise, "Ataç babasına yapılanı unutmuş, biz unutmadık. Ataç'a hiç yakıştıramadım." ifadelerini kullandı.