Son dakika: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Yerel siyasetçilerden medyaya kadar hemen herkes insan hak ve özgürlüklerinden bahsediyor. Dünyanın birçok yerinde insan hakları ve muhafazasıyla ilgili kararlar alınıyor, beyanatlar veriliyor. Tüm bunlar konuşulurken insanların bazı hakları göz göre göre ihlal ediliyor. Suriye ve Filistin'de, Arakan'da bu ihlallerin üzerine hep yenileri ekleniyor.

Gelişmiş diye tabir edilen ülkelerin salgın döneminde sadece kendilerini korumak için hareket etmesini bugün utançla karşılıyoruz. Bu süreçte kendi halkları içindeki dezavantajlı kesimleri dahi hizmet dışında tutan ülkeleri gördük.

Bazı medya kuruluşları ve siyasetçilerin de söylemleriyle bu nefret iklimini körüklediklerine şahit oluyoruz. İfade hürriyeti ksivesi altında kutsallarının aşağılandığı vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Kimi zaman medya kimi zaman siaysetçiler bu toplum kesimleri için İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ndeki hakalrını kullanmak giderek zorlaşıyor.

Gerek insan haysiyetini korumakla görevli kuruluşlar, gerek insan hakları veren kimi ülkeler bu hak ihlalleri karşısında derin suskunluk içerisinde.

Benzer bir durum doğrudan insanımızın hayatına kıymış, sivillere dönük terör eyleminde bulunmuş teröristler için de geçerlidir.

PARİS'TE PKK YANDAŞLARININ SALDIRILARI

Kısa süre önce Paris'te yaşanan hadiseler bunun en son örneğini teşkil etmiştir. Teröristler sadece sokakları arabaları ateşe vermekle kalmamış. İyi terörist kötü terörist ayrımının yanlışlığını gösteren bu olayların, terörle mücadelede yeni bir dönemi başlatacağını düşünüyorum. Avrupa'da yuvalanan terör yandaşlarına karşı geç alınan tedbirler daha çok zarar verecektir.

"DİPLOMATİK TEMASLAR MEYVESİNİ VERDİKÇE SURİYE'YE GERİ DÖNENLERİN SYAISI ARTACAKTIR"

Kapımıza gelip ülkemize sığınan hiçkimseyi geri göndermedik. Ülkemizdeki Suriyelilerin ülkeleirne geri dönüşleri güvenli şekilde hızlanmıştır. Briket evler yapmaya başladık. Niye? Bunlar insan değil mi? Kar kışta bu çadırlardan bu insanları kurtaralım istedik.

Türkiye Rusya ve Suriye olarak yürüttüğümüz diplomatik temaslar meyvesini Suriye'ye geri dönenlerin sayısı daha da artacaktır.

Afganistan'da son dönemdeki özellikle başörtülü kızları üniversitelerde, okullarda okutulmasının engellenmesi anlayışını biz gayri islami buluyoruz. Bizim dinimizde böyle bir şey yok. Bu kızlar buralarda eğitim öğretimini almalıdır. İslam böyle bir şeyi kabul etmiyor. Aksine beşikten mezara ilmi tavsiye ediyor.