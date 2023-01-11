Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda önemli açıklamalar | Video
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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Terörle mücadele konusunda ikiyüzlü tavır sergileyen Batı'ya tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin terör mücadelesine şaşı bakanlar gerçeği görecek. Avrupa'da yuvalanan terör yandaşlarında karşı tedbir almakta geç kaldıkları her gün tehlike daha da büyüyecektir." ifadelerini kullandı. Başörtüsü için anayasa teklifini de değinen Erdoğan, "TBMM görevini yerine getirmezse son söz millette." dedi.