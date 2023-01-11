Son dakika | Başörtüsüne anayasal düzenleme önümüzdeki hafta komisyonda

MUHALEFETİN TUTARSIZLIĞI

Konuyla ilgili daha önce başörtüsü meselesini siyasi malzeme haline getirmelerine rağmen anayasal çözüme kapıları kapatan muhalefetle ilgili olarak da konuşan İsmet Yılmaz "Bu değişikliği 85 milyon destekliyor" şeklinde konuştu.