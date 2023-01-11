Son dakika | Başörtüsüne anayasal düzenleme önümüzdeki hafta komisyonda

AK Parti, başörtüsüne anayasal güvenceyi içeren düzenlemeye ilişkin MHP'yi ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül'le bir araya geldi. Görüşmede 'başörtüsü düzenlemesi' ele alındı.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GÜNDEME GELİYOR
Toplantı sonrasında açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz "Anayasa değişikliği teklifini önümüzdeki hafta komisyon gündemine alma konusunda mutabık kaldık" dedi.
KILIÇDAROĞLU SAMİMİYET SINAVINI GEÇEMEDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtülü vatandaşlar için bulunduğu "başörtüsü meselesini çözme" vaadinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Samimi iseniz gelin anayasal düzenleme ile bu sorunu kökten çözelim" demişti. Kılıçdaroğlu bu teklif üzerine sessizliğe büründü ve başörtüsü ile ilgili açıklama yapmayı da bırakmıştı.
AK Parti'den anayasa turu. İsmet Yılmaz: "Başörtüsü teklifini haftaya TBMM gündemine alacağız" | Video