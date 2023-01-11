Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Başörtüsüne anayasal düzenleme önümüzdeki hafta komisyonda
Giriş Tarihi: 11.1.2023 13:20 Son Güncelleme: 11.1.2023 13:28

Son dakika | Başörtüsüne anayasal düzenleme önümüzdeki hafta komisyonda

AK Parti ve MHP anayasa düzenlemesi için bir araya geldi. AK Parti heyetinin gerçekleştirdiği ziyaretin ardından başörtüsü düzenlemesine ilişkin önemli açıklamalar geldi. AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz "Anayasa değişikliği teklifini önümüzdeki hafta komisyon gündemine alma konusunda mutabık kaldık" dedi.

Son dakika | Başörtüsüne anayasal düzenleme önümüzdeki hafta komisyonda

AK Parti, başörtüsüne anayasal güvenceyi içeren düzenlemeye ilişkin MHP'yi ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül'le bir araya geldi. Görüşmede 'başörtüsü düzenlemesi' ele alındı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GÜNDEME GELİYOR

Toplantı sonrasında açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz "Anayasa değişikliği teklifini önümüzdeki hafta komisyon gündemine alma konusunda mutabık kaldık" dedi.

MUHALEFETİN TUTARSIZLIĞI

Konuyla ilgili daha önce başörtüsü meselesini siyasi malzeme haline getirmelerine rağmen anayasal çözüme kapıları kapatan muhalefetle ilgili olarak da konuşan İsmet Yılmaz "Bu değişikliği 85 milyon destekliyor" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU SAMİMİYET SINAVINI GEÇEMEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtülü vatandaşlar için bulunduğu "başörtüsü meselesini çözme" vaadinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Samimi iseniz gelin anayasal düzenleme ile bu sorunu kökten çözelim" demişti. Kılıçdaroğlu bu teklif üzerine sessizliğe büründü ve başörtüsü ile ilgili açıklama yapmayı da bırakmıştı.

AK Parti'den anayasa turu. İsmet Yılmaz: "Başörtüsü teklifini haftaya TBMM gündemine alacağız" | Video

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Son dakika | Başörtüsüne anayasal düzenleme önümüzdeki hafta komisyonda
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