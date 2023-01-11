Video Haber AK Parti'den anayasa turu. İsmet Yılmaz: "Başörtüsü teklifini haftaya TBMM gündemine alacağız" | Video
AK Parti'den anayasa turu. İsmet Yılmaz:

AK Parti'den anayasa turu. İsmet Yılmaz: "Başörtüsü teklifini haftaya TBMM gündemine alacağız" | Video

11.01.2023 | 13:11

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AK Parti, başörtüsüne anayasal güvenceyi içeren düzenlemeye ilişkin MHP’yi ziyaret etti. Görüşme ardından AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay açıklamalarda bulundu. AK Partili İsmet Yılmaz, "Anayasa değişikliği teklifini önümüzdeki hafta komisyon gündemine alma konusunda mutabık kaldık." dedi.

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