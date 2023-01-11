AK Parti'den anayasa turu. İsmet Yılmaz: "Başörtüsü teklifini haftaya TBMM gündemine alacağız" | Video
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AK Parti, başörtüsüne anayasal güvenceyi içeren düzenlemeye ilişkin MHP’yi ziyaret etti. Görüşme ardından AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay açıklamalarda bulundu. AK Partili İsmet Yılmaz, "Anayasa değişikliği teklifini önümüzdeki hafta komisyon gündemine alma konusunda mutabık kaldık." dedi.