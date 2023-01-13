AK Parti ve MHP başörtüsü değişikliği için yol haritası belirledi





SEÇİMDE ÜÇÜNCÜ SANDIK

360 ila 400 arasında oy alan anayasa değişiklikleri referanduma sunuluyor. AK Parti ve MHP'nin oylarının toplamı 333'te kalıyor. Bu nedenle referandum için muhalefettin bir bölümünün desteği gerekiyor. Eğer bu destek gelirse Cumhurbaşkanlığı, milletvekili seçim sandığının yanına üçüncü bir sandık konulması planlanıyor.