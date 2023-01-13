AK Parti ve MHP başörtüsü değişikliği için yol haritası belirledi

Başörtüsüne anayasal güvence sağlayan anayasa değişikliği için parlamento süreci önümüzdeki hafta başlayacak. Teklif Anayasa Komisyonu'nda ele alınıp Genel Kurul gündemine indirilecek. Teklifte imzası bulanan AK Parti ve MHP, tüm olasılıkları masaya yatırıp neler yapılacağına ilişkin hazırlık da yaptı. İşte o yol haritası:
400 VE ÜSTÜ
Anayasa değişikliklerinin referandumsuz kabulü için 400 ve üstü oy gerekiyor. Cumhurbaşkanı isterse bunun üstünde oy alan teklifleri referanduma sunabiliyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 400 ve üstü oy alan değişikliği onaylayacağını açıklamıştı.
SEÇİMDE ÜÇÜNCÜ SANDIK
360 ila 400 arasında oy alan anayasa değişiklikleri referanduma sunuluyor. AK Parti ve MHP'nin oylarının toplamı 333'te kalıyor. Bu nedenle referandum için muhalefettin bir bölümünün desteği gerekiyor. Eğer bu destek gelirse Cumhurbaşkanlığı, milletvekili seçim sandığının yanına üçüncü bir sandık konulması planlanıyor.
Yasa gereği anayasa değişiklikleri referandum kararı alındıktan 60 gün sonraki Pazar günü halk oyuna sunuluyor. Değişiklik bu tarih dikkate alınarak TBMM'den çıkartılacak. Cumhurbaşkanının da 15 günlük imza süresini kullanarak üç sandığın aynı anda vatandaşın önüne konulmasının önünü açacağı konuşuluyor.
SONUNA KADAR GİDİLECEK
Referandum için gereken sayı bulunamayacağı ortaya çıkma bile sonuna kadar gidilmesi düşünülüyor. TBMM'nin muhalefet destek vermediği teklifi reddetmesinden sonra Cumhur İttifakı bunun seçim meydanlarında anlatıyor.