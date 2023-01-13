Başörtülü spiker hakarete sessiz kalmadı! Şüpheli adliyeye sevk edildi

SPİKERİN BAŞÖRTÜSÜNE HAKARET ETTİ

Aylin A. isimli kadın, Meryem Nas Mercan'ın başörtüsüne söylediği sözler manav güvenlik kamerasına yansıdı. Mercan şunları söyledi: "Güvenlik kameralarında hepsi detaylı bir şekilde var. Ben arkamı döndüm oradan uzaklaşmaya çalıştım ama kadın arkamdan "başını aç önce hava alsın beynine biraz oksijen gitsin" gibi bir cümle kullandı. Kameraman ağabeyim Ersin Güler çok sinirlendi ve kamerayı kaldırıp kayda girdi ve 'o cümleyi bir daha kullanır mısınız, ne dediniz?' diye sordu."

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HAKARETE SESSİZ KALMADI ŞİKÂYETÇİ OLDU

Başörtüsüne söylenen söz sonrası Meryem Nas Mercan emniyete gitti ve Aylin A. isimli kadından şikâyetçi oldu. Mercan: "Şikâyetçi olduk. Ben kadına basımı açmamı mı söylüyorsunuz, siz ne demek istiyorsunuz? gibi bir soru sordum ve bana "her yeriniz" diyerek cevap verdi. Ben şikâyetçi olduktan sonra kadının kimliği tespit edildi. Beşiktaş Polis Merkezi'ne gelerek ifade verdi ve sonra gözaltına alındı. Adliyeye sevk edileceği hakkında gözaltı kararı çıktı. Bu durumun elbette arkasında duracağım" dedi.