Başörtülü spiker hakarete sessiz kalmadı! Şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

Beşiktaş'taki bir manavda haber takibinde olan Kanal 7 Spikeri Meryem Nas Mercan, müşterilerle röportaj yapmak istedi ancak hiç ummadığı bir tepki ile karşılaştı. Mercan, röportaj yapmak istediği kişinin sözlü saldırısına maruz kaldı.