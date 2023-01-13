Murat Ongun’un bir yalanı daha deşifre oldu Dilekçeler ortaya çıktı

İBB Başkanı İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla ilgili yargılama sürecinde kamuoyunu yanıltmak için gerçek olmayan ifadelerden biri de Murat Ongun'dan geldi.

Ongun, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın davanın ilk hakimi ile ilgili 3 kez reddi hakim talebinde bulunulduğuna ilişkin sözlerinin doğru olmadığını iddia ederken İmamoğlu'nun davasıyla ilgili verilen avukat dilekçeleri Ongun'un bu sözlerini çürüttü.

İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat'ın dosyaya sunduğu 3 dilekçe gerçeği gün yüzüne çıkardı.