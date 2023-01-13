Nadide eserler şifahanede hayat bulacak

Tarihi250 yılı aşan, İstanbul'un simge yapılarından Rami Kışlası, Türkiye'nin ve İstanbul'un bilgi toplumuna açılan penceresi olacak. Toplumun kültürel, eğitsel ve sanatsal ihtiyaçlarına cevap verecek yeni ve farklı bir mekân olarak bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılıyor. Rami Kütüphanesi Genel Koordinatörü Osman Zorlu, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük Atatürk ihtisas kütüphanesi de olacak kütüphaneyle ilgili açıklamalarda bulundu:2 milyonluk bir kitap arşivine sahibiz. 300 bini raflarda olacak. Türkiye'nin en büyük arşivlerinden biri olacak. 110 bin metrekare alanıyla dünyada ilk 3'te. 4 bin 200 kişilik kapasitesiyle dünyada en büyük çalışma kapasitesine sahip ilk 3'te yer alan bir kütüphane. 51 bin metrekare kapalı peyzaj alanı ile dünyanın en büyük kütüphanesi.Yazma eserler şifahanemizde 700-800 yıllık yazmalar restore edilip, muhafaza altına alınacak. 22 bin kitaplık Atatürk İhtisas Kütüphanemiz var. Burası bir yaşam döngüsü olarak inşa edildi. Bebek kütüphanesiyle başlıyoruz, 0-3 yaş grubuyla. Ortaokul, lise, üniversite, akademi, yazma eserleri ve Atatürk Kütüphanesi'yle muazzam bir eser. Türkiye'nin ilk sürdürebildik sertifikasına sahip kütüphanesi. UNESCO Kültür Miras Listesi'ne alınması sürecini başlattık.Türkiye Yazma Eserler Kurulu Başkanlığı Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanı Nil Baydar ise şu bilgileri verdi: "Kitap şifahanesinde yalnızca kitapların konservasyonunu yapmakla kalmayacağız. Seminer, sempozyum, etkinlik, sergiler olacak. Fatih Sultan Mehmed Han'ın okuduğu eserlerden 98'i sergilenecek. Konservasyonda öncelikli belgeleme yapıyoruz. Sağlamlaştırma, tamamlama, cilt onarımı, işte derilerin tamamlanması, dikiş, şiraze gibi yazma eserlerin onarıma ihtiyaç duyduğu neresiyse, yani nasıl bir hasarı varsa onları gidermeye yönelik bilimsel faaliyet yapıyoruz. Sadece onarmıyoruz aynı zamanda da kitapları araştırıyoruz.RAMİ Kütüphanesi'ndeki şifahanede 74 kişi görev alıyor. Özellikle böcek temizliği eski yazma eserlerde büyük önem taşıyor. Şifahanede böceklerin kitaplara verdiği hasar giderilecek. Eskiler kitap kurtlarının kitaplara dadanmaması için kitabın başına "Ya Kebikeç" yazarmış. Ancak, böcekler onu da yermiş! Şifahanede bir hat atölyesi de olacak. Aynı zamanda mikrobiyoloji, biyoloji, kimya, laboratuvarları da bulunuyor.