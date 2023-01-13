Haberler Gündem Haberleri Son dakika | AK Parti anket sonuçlarını açıkladı: İşte son seçim anketine göre oy oranları
Giriş Tarihi: 13.1.2023 11:07 Son Güncelleme: 13.1.2023 11:11

Son dakika | AK Parti anket sonuçlarını açıkladı: İşte son seçim anketine göre oy oranları

Cumhur İttifakı ve 6'lı masanın belirleyemediği adayın yarışacağı 2023 Haziran seçimleri ile ilgili kamuoyu araştırmalarına devam eden AK Parti farklı zaman ve bölgelerde seçim anketi yaptırmaya devam ediyor. Buna göre toplumun beklentileri ve oy dağılımına ilişkin verileri anlık olarak değerlendiren AK Parti'de son seçim anketleri yüz güldürdü. Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen hem oy oranlarını hem de görüşlerini değiştirebilecek seçmenin nabzını tuttu. İşte Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği için son seçim anketinin oranları

Son dakika | AK Parti anket sonuçlarını açıkladı: İşte son seçim anketine göre oy oranları
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Son dakika seçim anketi sonuçları: Haziran ayı ya da kısa bir süre önce yapılması gündemde olan genel seçimler yaklaşırken partilerin masalarında olan anket çalışmalarında da yoğunluk sürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yapılan son anketlere göre partisinin oy oranının yüzde 41-42 bandında olduğunu söyledi. Şen ayrıca Erdoğan'ın da tek başına seçimi kazanacağını aktardı.

Kamuoyu araştırmalarını sıkça ve farklı grup ve bölgelerle gerçekleştiren AK Parti'den önemli bir açıklama geldi. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CNN Türk'te katıldığı programda son seçim anketine göre ortalama oy oranlarını duyurdu.

Şen, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın oy oranlarını şöyle açıkladı;

AK PARTİ YÜZDE 41-42 BANDINA OTURDU

AK Parti'nin yüzde 41-42'lik bir oy oranına sahip olduğunu söyleyen Şen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tek başına yüzde 52'yi garantilediğini belirtti.

Temmuzdan beri yükselen oy oranlarına dikkat çeken Mustafa Şen, anketlerde Başkan Erdoğan'dan sonra ikinci sırada bir türlü 6'lı masa ortaklarına kendini kabul ettiremeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun geldiğini söyledi.

BAŞKAN ERDOĞAN TEK BAŞINA 52'Yİ GARANTİLİYOR

AK Partili Mustafa Şen'in Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin anket sonuçları açıklaması şöyle:

"AK Parti yüzde 41-42 gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tek başına yüzde 52'yi garantiliyor.

CUMHUR İTTİFAKI İÇİN MECLİSTE AZINLIK SÖZ KONUSU BİLE DEĞİL

Anketlerde Erdoğan'dan sonra 2. sırada Kılıçdaroğlu var. Temmuzdan beri oy oranı yükseliyor. Kaizen yapıyoruz. Adım adım yükseliyor. Böyle bir durumda Cumhur İttifakı'nın Meclis'te azınlığa düşmek ya da seçimin tekrarlanması gibi bir durumu söz konusu değil.

Her aday adayı, kendisini aday olarak görür. Bu öz saygının gerekliliğidir. Ama oradaki mertebeyi iyi ayarlamak lazım. Anketlerde Cumhurbaşkanımızın 3-4 kat gerisinden gelen isimler var. 2. sırada ise Kılıçdaroğlu var."

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Son dakika | AK Parti anket sonuçlarını açıkladı: İşte son seçim anketine göre oy oranları
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