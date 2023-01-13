Son dakika | AK Parti anket sonuçlarını açıkladı: İşte son seçim anketine göre oy oranları

Son dakika seçim anketi sonuçları: Haziran ayı ya da kısa bir süre önce yapılması gündemde olan genel seçimler yaklaşırken partilerin masalarında olan anket çalışmalarında da yoğunluk sürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yapılan son anketlere göre partisinin oy oranının yüzde 41-42 bandında olduğunu söyledi. Şen ayrıca Erdoğan'ın da tek başına seçimi kazanacağını aktardı.