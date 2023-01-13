Son dakika | AK Parti anket sonuçlarını açıkladı: İşte son seçim anketine göre oy oranları

Son dakika seçim anketi sonuçları: Haziran ayı ya da kısa bir süre önce yapılması gündemde olan genel seçimler yaklaşırken partilerin masalarında olan anket çalışmalarında da yoğunluk sürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yapılan son anketlere göre partisinin oy oranının yüzde 41-42 bandında olduğunu söyledi. Şen ayrıca Erdoğan'ın da tek başına seçimi kazanacağını aktardı.
Kamuoyu araştırmalarını sıkça ve farklı grup ve bölgelerle gerçekleştiren AK Parti'den önemli bir açıklama geldi. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CNN Türk'te katıldığı programda son seçim anketine göre ortalama oy oranlarını duyurdu.
AK PARTİ YÜZDE 41-42 BANDINA OTURDU
AK Parti'nin yüzde 41-42'lik bir oy oranına sahip olduğunu söyleyen Şen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tek başına yüzde 52'yi garantilediğini belirtti.
Temmuzdan beri yükselen oy oranlarına dikkat çeken Mustafa Şen, anketlerde Başkan Erdoğan'dan sonra ikinci sırada bir türlü 6'lı masa ortaklarına kendini kabul ettiremeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun geldiğini söyledi.
AK Partili Mustafa Şen'in Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin anket sonuçları açıklaması şöyle:
"AK Parti yüzde 41-42 gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tek başına yüzde 52'yi garantiliyor.
CUMHUR İTTİFAKI İÇİN MECLİSTE AZINLIK SÖZ KONUSU BİLE DEĞİL
Anketlerde Erdoğan'dan sonra 2. sırada Kılıçdaroğlu var. Temmuzdan beri oy oranı yükseliyor. Kaizen yapıyoruz. Adım adım yükseliyor. Böyle bir durumda Cumhur İttifakı'nın Meclis'te azınlığa düşmek ya da seçimin tekrarlanması gibi bir durumu söz konusu değil.
Her aday adayı, kendisini aday olarak görür. Bu öz saygının gerekliliğidir. Ama oradaki mertebeyi iyi ayarlamak lazım. Anketlerde Cumhurbaşkanımızın 3-4 kat gerisinden gelen isimler var. 2. sırada ise Kılıçdaroğlu var."