Son dakika: Başkan Erdoğan: Rami Kütüphanesi’ni aynı zamanda kültür merkezi olarak planladık

Dijital kaynaklar da burada meraklılarıyla buluşacaktır. İstanbul'a kazandırdığımız bu güzel kültür merkezinin dönüşümünde emeği geçen başta Sayın bakanımız olmak üzere tüm ekibini herkesi özellikle tebrik ediyorum. Gerçekten bu eser her türlü takdirin üzerinde bir eser. Ülkemizin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmayı ecdadımıza karşı sorumluluğun bir gereği olarak görüyoruz.

AKM'yi yürütülen tüm olumsuz kampanyalara rağmen yeniden İstanbul'un kültür-sanat hayatına kazandırdık. Sadece kütüphane değil kültür merkezi olarak planladık.