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Giriş Tarihi: 14.1.2023 23:12 Son Güncelleme: 14.1.2023 23:21

Altılı masanın 'kaos' vaadinde yeni perde! Kılıçdaroğlu çok tartışılan sözlerle ilgili konuştu: Doğru, kriz çıkar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altılı masanın kriz vaadine ilişkin konuştu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Seçtiğimiz Cumhurbaşkanı sözümüzü dinlemezse kriz çıkar, ülke yeniden seçime gider" çıkışını doğru bulan Kılıçdaroğlu, "Evet, doğru kriz çıkar. Yanlış mı?" dedi.

Altılı masanın ’kaos’ vaadinde yeni perde! Kılıçdaroğlu çok tartışılan sözlerle ilgili konuştu: Doğru, kriz çıkar

Altılı masa içinde yaşanan kriz ve kaos ortamı seçime doğru yaklaştıkça daha da artıyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bakanlık dağılımı ve imza yetkisine ilişkin yaptığı açıklamalar ile masadaki gerilimi tırmandırmıştı.

ALTILI MASANIN KRİZ VAADİ

Altılı masanın yönetim modeline ilişkin her genel başkanın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağını belirterek "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." açıklamasını yapan Davutoğlu, Cumhurbaşkanının genel başkanları ciddiye almaması durumunda ise bir kriz çıkacağını, Meclis desteğini kaybedeceğini ve ülkenin yeniden seçime gitmek zorunda kalacağını ifade etmişti.

HER PARTİYE BİR BAKANLIK

Davutoğlu ayrıca, altılı masadaki bakanlık hesaplarını da "Seçim akşamı oturup bakacağız. Masadaki her parti en az bir bakanlık ve bir Cumhurbaşkanı Yardımcılığı alacak. Onun üzerinde alınacak bakanlıklar oy oranına göre dağıtılacak." sözleri ile dile getirmişti.

"EVET DOĞRU KRİZ ÇIKAR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu'nun 'kriz' çıkışını doğru bularak, "Evet doğru kriz çıkar, Yanlış mı? Siz kalkıp da altılı masadaki bir genel başkana diyebilir misin senin oyun kaç" şeklinde konuştu.

"BAKANLIKLAR KONUŞULMADI"

Davutoğlu'nu açıklamasını televizyonda takip etmediğini, bakanlık dağılımına ilişkin sözlerini sosyal medyadan gördüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bakanlıklar konuşulmadı. Önce bir hükümet programı çıkması lazım." dedi.

"SADECE KRİZ VADEDEN BİR İTTİFAK VAR"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, ise altılı masanın sadece kriz vadettiğini belirterek "Ahmet Davutoğlu, 'Adayımız Cumhurbaşkanı seçilirse ve beni dinlemezse kriz çıkar, seçime gideriz.' demişti. Kemal Kılıçdaroğlu, 'E doğru, yanlış mı? Kriz çıkar. Kimse Davutoğlu'na 'Oyun kaç?' diyemez.' ifadeleriyle destek verdi. Sadece kriz vadeden bir ittifak var karşımızda." ifadelerini kullandı.

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Altılı masanın 'kaos' vaadinde yeni perde! Kılıçdaroğlu çok tartışılan sözlerle ilgili konuştu: Doğru, kriz çıkar
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