Altılı masanın ’kaos’ vaadinde yeni perde! Kılıçdaroğlu çok tartışılan sözlerle ilgili konuştu: Doğru, kriz çıkar

HER PARTİYE BİR BAKANLIK

Davutoğlu ayrıca, altılı masadaki bakanlık hesaplarını da "Seçim akşamı oturup bakacağız. Masadaki her parti en az bir bakanlık ve bir Cumhurbaşkanı Yardımcılığı alacak. Onun üzerinde alınacak bakanlıklar oy oranına göre dağıtılacak." sözleri ile dile getirmişti.