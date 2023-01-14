Altılı masanın ’kaos’ vaadinde yeni perde! Kılıçdaroğlu çok tartışılan sözlerle ilgili konuştu: Doğru, kriz çıkar

Altılı masa içinde yaşanan kriz ve kaos ortamı seçime doğru yaklaştıkça daha da artıyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bakanlık dağılımı ve imza yetkisine ilişkin yaptığı açıklamalar ile masadaki gerilimi tırmandırmıştı.
ALTILI MASANIN KRİZ VAADİ
Altılı masanın yönetim modeline ilişkin her genel başkanın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağını belirterek "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." açıklamasını yapan Davutoğlu, Cumhurbaşkanının genel başkanları ciddiye almaması durumunda ise bir kriz çıkacağını, Meclis desteğini kaybedeceğini ve ülkenin yeniden seçime gitmek zorunda kalacağını ifade etmişti.
"EVET DOĞRU KRİZ ÇIKAR"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu'nun 'kriz' çıkışını doğru bularak, "Evet doğru kriz çıkar, Yanlış mı? Siz kalkıp da altılı masadaki bir genel başkana diyebilir misin senin oyun kaç" şeklinde konuştu.
"Efendim 'Kriz çıkar' diyor. E doğru"— Sabah (@sabah) January 14, 2023
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Adayımız Cumhurbaşkanı seçilir de dediğimizi yapmazsa kriz çıkar ve ülke seçime gider" ifadelerini kullanan Ahmet Davutoğlu'na destek verdi. pic.twitter.com/06tmemGWMj
"BAKANLIKLAR KONUŞULMADI"
Davutoğlu'nu açıklamasını televizyonda takip etmediğini, bakanlık dağılımına ilişkin sözlerini sosyal medyadan gördüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bakanlıklar konuşulmadı. Önce bir hükümet programı çıkması lazım." dedi.
"SADECE KRİZ VADEDEN BİR İTTİFAK VAR"
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, ise altılı masanın sadece kriz vadettiğini belirterek "Ahmet Davutoğlu, 'Adayımız Cumhurbaşkanı seçilirse ve beni dinlemezse kriz çıkar, seçime gideriz.' demişti. Kemal Kılıçdaroğlu, 'E doğru, yanlış mı? Kriz çıkar. Kimse Davutoğlu'na 'Oyun kaç?' diyemez.' ifadeleriyle destek verdi. Sadece kriz vadeden bir ittifak var karşımızda." ifadelerini kullandı.
Ahmet Davutoğlu, "Adayımız Cumhurbaşkanı seçilirse ve beni dinlemezse kriz çıkar, seçime gideriz." demişti. Kemal Kılıçdaroğlu, "E doğru, yanlış mı? Kriz çıkar. Kimse Davutoğlu'na 'Oyun kaç?' diyemez." ifadeleriyle destek verdi.— Alpay Özalan 🇹🇷 (@alpayozalan35) January 14, 2023
Sadece kriz vadeden bir ittifak var karşımızda. pic.twitter.com/hfH7sMaxhM