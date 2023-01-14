Muğla’ya dev yatırım! Başkan Erdoğan toplu açılış törenine katılacak

OTEL KONFORUNDA YURTLAR

Üniversiteli gençlere Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından Muğla'da, 2024 kapasiteli iki yurdu öğrencilerin hizmetine sunuldu. Otel konforunda Turgutreis Erkek Öğrenci Yurdu ve yılsonuna doğru 2. Etap Kız Yurdu öğrencilere kapılarını açtı. Muğla ve ilçelerinde Gençlik Merkezleri ve spor salonları hizmete sunuldu. Muğla'da devlet yatırımıyla tamamlanan toplam 128 derslikli 18 okul kazandırıldı. 43 okul programa alındı. Okulların depreme dayanıklı hale getirilmesi için 50 okul güçlendirme programına alındı, 43 okul tamamlandı.

Ulaşım alanında yapılan yatırımlarla, mesafeler yarı yarıya kısaldı. 2 milyarlık yatırımla yeni yapılan Denizli-Muğla karayolu sayesinde yaklaşık 3 saat süren ulaşım yarı yarıya indirildi.

BODRUM TURİZMİ İÇİN ALTYAPI DESTEĞİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Bodrum İçmeler, Kızılağaç, Çiftlik Yalı, Torba Mahalleleri Kanalizasyon Hatları ve Bağlantılı Alt Yapı Tesisleri Yapım İşi" projesi hayata geçirildi.

DEVLET HASTANELERİ

Özel hastane konsepti taşıyan 150 yataklı Seydikemer Devlet Hastanesi, Mart ayında hasta kabulüne başlayacak. Bodrum'a ise yine aynı standartlarda 150 yataklı Devlet Hastanesi açıldı.

YANAN ALANLAR JET HIZIYLA YEŞİLLENDİRİLDİ

Üst üste gelen yangın felaketleriyle sarsılan Muğla'da, yeşillendirme çalışmaları hemen başladı. Muğla ve ilçelerinden yanan sahalar temizlenerek, tekrar yeşermesi için fidanlar toprakla buluşturuldu.

HASRET BİTİYOR

Erdoğan, Muğla programında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ndeki Atatürk Kültür Merkezi'nde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek. Erdoğan, daha sonra AK Parti'nin İl Danışma Kurulu toplantısına katılacak. Erdoğan'ın daha önceki Muğla programı yoğunluğu nedeniyle ertelenmişti. Erdoğan'ın geleceğini öğrenen binlerce Muğlalı, sosyal medya hesaplarında 'Hasret bitiyor' şeklinde paylaşımlar yaptı.

KALPLERİ REİS İÇİN ATIYOR

AK Parti il ve ilçe teşkilatlarında görev yapan kadınların kalpleri birkaç gündür sadece Reis için atıyor. AK Partili kadınlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Muğla'ya gerçekleştireceği ziyaretten dolayı öyle heyecanlılar ki sabahın erken saatlerinden başlayıp gecenin geç saatlerine kadar harıl harıl çalışmalarını sürdürdüler.

Her gün, kimi yüzlerce Muğlalıyı telefonla arayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehir merkezinde gerçekleştireceği 'Toplu Açılış Mitingi'ne davet ederken kimi de kapı kapı dolaşarak gönüllere girmeye devam ediyor. Erdoğan'ın ziyaretiyle birlikte AK Partili kadınlar, davanın vazgeçilmez öznesi olduklarını bir kez daha kanıtladı.