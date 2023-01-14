SON DAKİKA HABERİ! Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a uyarı: Uslu durduğun sürece seninle işimiz yok

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Fethiye ilçesinde vatandaşlara seslendi.

Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a uyarı: Uslu durduğun sürece seninle işimiz yok

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Dünya krizden krize savruluyor. Küresel ekonomi sistemi temellerinden çatırdıyor. Türkiye olarak bu zor dönemde dimdik ayakta duruyoruz. Türkiye'nin yıldızı her geçen gün daha da parlıyor. Düşmanlarımız kazanımlarımızı elimizden almak için çalışıyor. İçeriden birileri de maalesef bu değirmene su taşıyor.

(Kızılelma) Seri üretime başladıktan sonra F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyacak. Yunan ne diyor şimdi; o çılgın Türkler ne yapıyor?

YUNANİSTAN'A UYARI

Yunanistan İzmir'den atılacak olan bir füzenin korkusunu yaşıyor. Ben de diyorum ki, ey Yunan, uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz yok.