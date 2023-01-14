Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a uyarı: Uslu durduğun sürece seninle işimiz yok
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla Fethiye'de vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan, Yunanistan'a uyarı niteliğinde bir mesaj vererek, "Yunanistan İzmir'den atılacak olan bir füzenin korkusunu yaşıyor. Ben de diyorum ki, ey Yunan, uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz yok." dedi.
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