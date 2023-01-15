-20’de vatan nöbeti

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 300'den fazlasında kar kalınlığı yarım metrenin üzerine çıktı. Hakkâri kırsalında 3 bin 450 rakımlı Şehit Muhammet Koç Üs Bölgesi'nde ise kar kalındığı 440 santimetre olarak ölçüldü.Üs bölgelerinin yarısından fazlasında sıcaklık değerleri sıfırın altında ölçülürken, vatan nöbetindeki en soğuk gece eksi 20 ile Ardahan'daki Çıldır Hudut Karakolu'nda yaşandı. Burayı eksi 15 ile Hakkâri kırsalındaki Dikilitaş Üs Bölgesi, eksi 14 ile Irak'ın kuzeyindeki Nirvaseytü Üs Bölgesi takip etti.