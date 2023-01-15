Cezaevi yönetmeliğinin detayları belli oldu! Annesiyle kalan çocuklara ücretsiz mama, bez, beşik





ÇOCUKLU ANNEYE DEVLET BAKACAK

Annesinin yanında kalan çocuklar ile çocuk ve emziren annelere ihtiyaç duydukları gıda maddeleri, biberon, süt pompası, mama sandalyesi gibi yeme içmede kullanılan araç ve gereçler ile çocuğun gelişimi için gerekli olan çocuk bezi, beşik ve gelişimine katkı sağlayacak olan oyuncaklar ve eğitim- öğretim malzemeleri kurum bütçesinden tedarik edilerek ilgili hükümlü ve tutukluya verilecek.