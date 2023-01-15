SON DAKİKA! Haluk Bayraktar Baykar’ı heden alan iftiralarda o noktaya dikkat çekti: Peş peşe gelen bu saldırılar...

Son dakika haberi... DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın BAYKAR'ı hedef alan "Devletin bütün imkanları tek şirkete aktarılıyor" iftirasını BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar dün tek tek çürütürken bugün yeni bir açıklamada daha bulundu.

"PEŞ PEŞE GELEN BU SALDIRILAR..."

Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Komplo teorilerine hoş bakmam ama son iki günde; Tescilli Türkiye düşmanı Michael Rubin'in Baykar'a yaptırım çağrısı Kaçak fetöcünün YouTube iftiraları Ali Babacan ve yardımcılarının iftiraları Peş peşe gelen bu saldırıların arasında korelasyon mu var, yoksa nedensellik mi?" dedi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar dün de Babacan'ın ve ekibinin sistematik iftiralarına yanıt vermişti.

Bayraktar, 2022'de sözleşmelerinin yüzde 99,3'ünün ihracat kaynaklı olduğunu belirterek, "Türkiye'yi bırakın, dünyada dahi böyle bir firma bulamazsınız. Devlet kaynakları firmamıza akıtılmıyor. Bilakis, kuruluşumuzdan bu yana devletten tek kuruş nakit teşvik ya da hibe almadık. Banka kredisi dahi kullanmadık." ifadelerini kullanmıştı.

Bayraktar, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Baykar'a yönelik açıklamalarına ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Babacan'ın, Baykar hakkında söylediklerini, hukuki hakları saklı kalmak kaydıyla millete havale ettiklerini aktarmıştı.

Kendilerinin rekabetten korkmadığını, bilakis, ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA'larıyla rekabet ettiklerini ve 27 ülkeye ihracat yaptıklarını bildiren Bayraktar, şunları kaydetmişti.