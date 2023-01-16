Başkan Erdoğan’dan Şule Yüksel Şenler açıklaması: Hem direnişin hem dirilişin sembolüydü

İstanbul'umuzun manevi muhafızı Eyüpsultan Hazretleri'ne komşu, hizmet verecek vakfımız tüm vatandaşlarımıza açıktır. Burası yeni nesillerin yetişmesinde bir ocak görevi görecektir. Vakıf binamızın açılmasına vesile olan, Şule ablamızın manevi mirasına sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri de son nefesimize kadar, İslam'a hizmet yolunda ayırmasın diye dua ediyorum.

Ömürlerine sayısız eseri, mücadeleyi sığdıran böyle insanlar, geride dua ile anılacak mücadele bırakmışlardır. Şule ablamız, mücadeleyle geçen ömrü boyunca, sonucu ne olursa olsun Hakk'ı ön planda tutmuştur. Kaleme aldığı kadın sayfaları, köşe yazıları ve kitaplarıyla milyonların gönlünde taht kurmuştu. Merhum Şule Yüksel Şenler'i çağdaşlarından ayıran en önemli özelliği, o fildişi kuleden ahkam kesmek yerine bizzat hayatın içerisinde yer almayı tercih etti. Güçlü kalemi yanında, emsalsiz bir de hatip olan Şule Yüksel Şenler, gittiği yerlerde binlerce kişiye hitap etmişti. Türkiye'yi karış karış gezmesi, özellikle gençlerimizi derinden etkilemiştir. Şule Hanım'ın kendine has örtünme tarzının gençlere de etki etmesi, irtica çığırtkanlarını da harekete geçirdi. Dönemin cumhurbaşkanı tarafından açıkça tehdit edildi. İsmi ölüm listelerinde yer aldı. Evi kundaklanmaya çalışıldı. Sıkmabaş denilerek fitürsuz itibar suikastına maruz bırakldı. Ama Şule Yüksel Şenler inandıklarını savunmaktan geri durmadı. Tüm baskılara rağmen, ülkemizde hem direnişin hem dirilişin sembolü haline geldi.