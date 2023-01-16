SABAH.COM.TR - ÖZEL | Skandal SİHA sözleri sonrası Ali Babacan’a ateş püskürdüler: Düşmana askerlik yapıyorlar!

BAŞBUĞ: MEVCUT İKTİDAR ABD'NİN İŞİNE ÇOMAK SOKTU

Terör ve Güvenlik Uzmanı Emekli Yüzbaşı Coşkun Başbuğ, Ali Babacan'ın söylemlerine farklı bir perspektiften yaklaştı. Başbuğ, "Meseleyi Ali Babacan üzerinden okumak yanlış olur." diyerek şunları söyledi:

ABD'nin burada belli emelleri var. bunları gerçekleştirmek için Sayın Erdoğan'ı tasviye etmek istiyorlar. İşler ABD'nin istediği gibi gitmiyor. ABD kendisine bağlı, sürekli tüketen, üretmeyen bir ülke hayalinde. ABD açısından bu tablo yakın zamana kadar saat gibi işledi. Mevcut iktidar bu işe çomak soktu ve değiştirdi. ABD'nin elinden kurtuldu ve savunma sanayiindeki cenderesinden çıktı. Yıllardır at koşturduğu, kan kusturduğu pazara da göz dikti. Şu an en büyük rakibi konusunda. ABD'nin yapması gereken tek şey acilen bu iktidarı tasfiye etmek, acilen bu sektörü Atatürk sonrasında olduğu gibi susturmak ve lehine çevirmek.

"FETÖ ASELSAN CİNAYETLERİNİ İŞLEDİ, BABACAN SİYASİ CİNAYET İŞLİYOR"

Başbuğ, savunma sanayiinde kendisine rakip olmaya başlayan Türkiye'yi durdurmak için ABD'nin elinde birkaç argüman olduğunu vurgulayan Başbuğ, "Birincisi askeri güç uygulamak. Bunu aklından dahi geçirmez. Türk ordusuna karşı buna kalkışmak ABD için intihar olur. ABD bunu bildiği için çok daha basit yöntem olan klik yapılarını devreye sokma gayretinde. Bunda da ataklarını artırdı. Eskiden adı FETÖ ile anılan, görev döneminde bakanlığın bütün danışman kadrosunu FETÖ'cülerle dolduran bir Ali Babacan tablosu var ortada. Bütün danışmanları FETÖ'den işlem görür mü? Bunun tam ortasında bir Ali Babacan var. FETÖ, savunma sanayiini durdurmak için daha önce ASELSAN cinayetleri işledi. Bu cinayetleri fiilen işleyemezsen, bir diğer yöntem siyaseten bu cinayeti işlemek. Karalamak, lekelemek, bu sektörle ilgili kaos kampanyası ortamı oluşturmak. Babacan şu an bilinçli olarak bunu yapıyor." dedi.

"SAVUNMA SANAYİİ İÇİN BU SÖZLERİ SÖYLEMEK VATANA İHANET İLE EŞDEĞERDİR"

Başbuğ sözlerini şöyle sürdürdü:

Savunma sanayiini sekteye uğratmak için kasıtlı ve bilinçli ifadeler kullanıyor. Bu tesadüf mü asla değil, siyasi bir beklenti için mi asla değil. Tamamen dışarıdan güdümlü ve talimatla söylenen ifadeler. Bu ilk değil, son da olmayacak. Bu söylemler sadece Babacan tarafından değil, CHP tarafından da söylendi. Seçimi bunların kazanması halinde başımıza nelerin geleceğini Ali Babacan'ın sözleri çok net gösteriyor. Gelir gelmez, 'BAYKAR'a şalteri vurup, kepengi indireceğiz' diyor. Bundan anlaşılması gereken budur. İnşallah muhalefetin tabanı da buna karşı uyanıyordur. Olası bir siyasi irade değişiminde Türkiye'nin işi gerçekten çok zor. BAYKAR'a, savunma sanayiine bu sözlerin söylenmesi vatana ihanet ile eşdeğerdir.