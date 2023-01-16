Saraçhane’de simitçi eylemi

İstanbul'un farklı ilçelerinde bulunan simit tezgahlarının toplatıldığını söyleyen simitçiler Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde önce eylem sonra açıklama yaptı. Basın açıklaması yapan simitçiler 3 yıldır mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

"SORUNLARIMIZ GİDERİLMEDİ"

İBB önünde eylem yapan simitçi grubu adına basın açıklaması yapan Sami Eryılmaz şöyle konuştu: "Sayın İmamoğlu göreve geldiğinde tezgahların satıcılara ait olmasını istediklerini söylediler. Biz de devir işlemi için dilekçelerimizi verdik. Satıcıların mal varlıklarını araştıracaklarını ve ihtiyaç sahibi ise simit satmalarına izin verileceğini söylediler. Ancak sürekli ertelediler ve araya pandemi girdikten sonra muhatap bulamadık. Pandemi varmış, iki kişiden fazla görüşemiyorlarmış. Daha sonra görüşmemize rağmen sorunlarımız giderilmedi ve muhatap bulamıyoruz" dedi.

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