Rami Kütüphanesi’ne 4 günde 102 bin ziyaretçi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Ocak'ta açılışı gerçekleştirilen Rami Kütüphanesi'nin etüt salonları, okuma odaları ve çalışma alanlarında boş yer bulmak neredeyse imkânsız. Kütüphaneyi 4 günde 102 bin kişi ziyaret etti. Liseye ve üniversiteye hazırlanan her yaştan genç, alanlara ayrılmış çalışma odalarında rahat ve konforlu bir şekilde derslerine çalışabiliyor. İçerisinde en büyük Atatürk İhtisas Kütüphanesi'ni barındıran tarihi yapı da müzede bulunuyor. Tarihi eserlerin sergilendiği müzede, çeşitli bilgilendirme kitabeleri de yer alıyor. Rami Kütüphanesi Genel Koordinatörü Osman Zorlu, "Vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi ve alaka var. Toplumun her kesimi memnuniyetini dile getiriyor. Teşekkür ediyorlar" dedi.