Seçim Beyaz İhtilal’in yıldönümünde! 14 Mayıs tarihin dönüm noktalarından biri

BEYAZ İHTİLAL 27 YILLIK TEK PARTİ'NİN SIRTINI YERE GETİRDİ

1950 yılına gelindiğinde ise Demokrat Parti, CHP karşısında teşkilanmasını tamamlamış ve seçime hazırdı. 14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan genel seçimlerde 27 yıllık tek parti iktidarının sırtı Demokrat Parti karşısında yere geldi. Öyle ki İsmet Paşa'nın damadı Metin Toker'in ifadesiyle kalantorların partisi karşısında sıradan insanların desteklediği Demokrat Parti bir dönemin sonunu getirip yeni bir dönemi açmıştı. 1950 seçimlerinde Liste usulü çoğunluk sistemi nedeniyle, oyların yüzde 55'ini alan DP kazandığı 416 milletvekilliğiyle TBMM'nin yüzde 85'ini elde ederken, buna karşın CHP yüzde 40 oy oranıyla kazandığı 69 milletvekilliğiyle TBMM'nin ancak yüzde 14'ünü elde edebildi. 22 Mayıs 1950'de Celal Bayar Türkiye'nin üçüncü cumhurbaşkanı seçildi. Aynı gün Adnan Menderes başkanlığındaki ilk DP hükûmeti de kuruldu. Celal Bayar'dan boşalan DP genel başkanlığına da 9 Haziran'da Adnan Menderes getirildi.