Başkan Erdoğan seçim tarihini işaret etmişti! Açıklama CHP’den geldi: Altılı masanın adayı belli oluyor

"TANINMA SORUNU OLAN BİR ADAY DÜŞÜNÜLSEYDİ 6 AY ÖNCE AÇIKLANIRDI"

Cumhuriyet gazetesine konuşan CHP kurmayları, "6'lı masanın ortak adayının açıklanmasının geç kalması eleştirilerine ne diyorsunuz" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Burada temel konu şu: Ortak adayın tanınma sorunu var mı, yok mu? Ortak adayın tanınma sorununun olmadığını biliyoruz. Tanınma sorunu olan bir aday düşünülseydi, isim 6 ay önceden açıklanırdı. Ancak böyle bir sorun yok, önümüzdeki ay açıklanması zaman açısından bir şey kaybettirmez."

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