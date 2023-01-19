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Giriş Tarihi: 19.1.2023 09:17 Son Güncelleme: 19.1.2023 09:31

Başkan Erdoğan seçim tarihini işaret etmişti! Açıklama CHP'den geldi: Altılı masanın adayı belli oluyor

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etti. Cumhurbaşkanlığı için adaylık krizi yaşayan 6'lı masa, hala aday belirlememişken CHP'den kritik bir açıklama geldi. CHP kurmayları 6'lı masanın adayının belirlenmesi için o tarihi işaret etti.

Başkan Erdoğan seçim tarihini işaret etmişti! Açıklama CHP’den geldi: Altılı masanın adayı belli oluyor

Son dakika haberi... Türkiye adım adım 2023 seçimlerine giderken, 6'lı masada adaylık krizi devam ediyor. Yapılan toplantılarda aday için bir isim öne çıkmazken, masada belirsizlik devam ediyor. Öte yandan Başkan Erdoğan, 2023 seçimleri için 14 Mayıs tarihini işaret etti. Başkan Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından CHP'den adaylık için kritik bir açıklama geldi.

"BELKİ ORTAK ADAY YOL HARİTASI İLE BİRLİKTE AÇIKLANIR"

30 Ocak'ta ortak hükümet programının tanıtımı yapılacağını dile getiren CHP'li kurmaylar, "Bundan sonra aday konusu gündeme gelir. 'Ortak program' ve yol haritasının birlikte veya ayrı ayrı tanıtılması konusu tartışılıyor.

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İki konunun birbirinin gölgesinde kalması istenmiyor. Belki ortak aday yol haritası ile birlikte açıklanır. Ama adayın açıklanması kesin şubatta olur, marta kalması mümkün değil. Şubat ayı ortası gibi en uygun..." ifadelerini kullandı.

"TANINMA SORUNU OLAN BİR ADAY DÜŞÜNÜLSEYDİ 6 AY ÖNCE AÇIKLANIRDI"

Cumhuriyet gazetesine konuşan CHP kurmayları, "6'lı masanın ortak adayının açıklanmasının geç kalması eleştirilerine ne diyorsunuz" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Burada temel konu şu: Ortak adayın tanınma sorunu var mı, yok mu? Ortak adayın tanınma sorununun olmadığını biliyoruz. Tanınma sorunu olan bir aday düşünülseydi, isim 6 ay önceden açıklanırdı. Ancak böyle bir sorun yok, önümüzdeki ay açıklanması zaman açısından bir şey kaybettirmez."

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Başkan Erdoğan seçim tarihini işaret etmişti! Açıklama CHP'den geldi: Altılı masanın adayı belli oluyor
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