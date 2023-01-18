SON DAKİKA! Başkan Erdoğan seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etti | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyonla mücadele konusunda kararlılık mesajı veren Başkan Erdoğan, "En büyük sorunumuz enflasyondu, o da düşüşe geçti. Hızla düştüğünü göreceğiz. Önümüzdeki aylarda yüzde 40'lara 30'lara düşecek. Çünkü enflasyona sebep olan tuzakları bozduk, oyunları boşa çıkardık." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için 14 Mayıs'ı işaret eden Başkan Erdoğan, "Menderes 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletin' dedi. Millet 73 yıl sonra aynı gün 6'lı masaya yanıt verecek." dedi.