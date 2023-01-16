Haberler Gündem Haberleri Halk TV canlı yayında 6’lı masa hüsranı: Kusura bakmayın bunu söylemek durumundayım
Giriş Tarihi: 16.1.2023 12:00 Son Güncelleme: 16.1.2023 12:01

Halk TV canlı yayında 6’lı masa hüsranı: Kusura bakmayın bunu söylemek durumundayım

CHP'ye yakınlığı ile bilenen Halk Tv'de siyaset bilimci Can Kakışım altılı masaya tepki gösterdi. Altılı masada süren anlaşmazlıklara ilişkin Kakamışlı, "Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı istikrarlı bir şekilde artıyor. Ben burada altılı masanın politikalarını eleştiririm. Bizim ihtiyacımız olan CHP ve İYİ Parti'nin birlikteliği ile diğer partilerin ve HDP'ye yönelik ifadelerin olmadı aynı zamanda destek verdiği bir çalışmaydı" dedi. Kakışım öte yandan; "Aylardır altılı masanın tartışmalarıyla uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.

Halk TV canlı yayında 6’lı masa hüsranı: Kusura bakmayın bunu söylemek durumundayım

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Altılı Masa'nın belirleyeceği 'kukla adayın' kendilerinin sözünü dinlememesi durumunda bir kriz doğuracağını söylemişti.

HALK TV'DEN DAVUTOĞLU'NA: OYUN KADAR KONUŞ

CHP yandaşı gazeteciler, Davutoğlu'nun söylemleri sonrası Gelecek Partisi'nin oy oranını hedef alarak, "Yüzde 1'lik bir partinin genel başkanı gibi konuşmalı. Seçime girip nasıl bir sonuç alacağını bilmiyoruz." ifadelerini kullanmışlardı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN CHP YANDAŞI MEDYAYA 'DAVUTOĞLU' AYARI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise katıldığı canlı yayında, CHP yandaşı medyaya ayar vererek, "Masayı dağıtmak için bir tezgah kuruluyor, biz bunların tamamının farkındayız." dedi.

DAVUTOĞLU'NA ARKA ÇIKTI: E DOĞRU, YANLIŞ MI?

Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nun 'kriz' çıkışına da destek verip, "E doğru, yanlış mı? Kriz çıkar." ifadelerini kullandı.

"KUSURA BAKMAYIN BUNU SÖYLEMEK DURUMUNDAYIM..."

Altılı masanın aday belirsizliğine ve anlaşmazlıklarına ilişkin siyaset bilimci Can Kakışım tepki gösterdi. CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk Tv'de konuşan Kakışım, altılı masada yaşanan tartışmalara ilişkin, "Kendi içsel tartışmaları ile devam eden bir altılı masa var" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'IN OYLARI İSTİKRARLI ŞEKİLDE ARTIYOR"

Kakışım açıklamasında, "Seçime gidilirken Erdoğan'ın oyları istikrarlı şekilde artıyor. Bundan bir sene öncesinde baktığımızda Erdoğan'ın seçim kazanma şansı çok daha düşüktü. Eğer bizim dediklerimiz dikkate alınmazsa kriz çıkabilir. En son bu lafı edecek kişi olmanıza lazım. Davutoğlu söylemlerinde yumuşamaya giderken Kılıçdaroğlu destek veriyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Biz bu seçimi kazanırsak bu ülkeyi yönetebiliriz hissini seçmene vermemiz gerekli." ifadelerini kullandı.

6’lı masanın yetkili ismi kirli planı anlattı: 9 bin kişilik liste hazır! MİT, Emniyet, Bürokratlar, Rektörler… 6'lı masaya bir aday daha çıktı: Benim de CV'me bakılsın... Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'komuta kademesi' tepkisi: Asıl niyetini gösterdi 6'lı masadan "kriz" itirafı! 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı onay alarak mı görev yapacak? Altılı masanın 'kaos' vaadinde yeni perde! Kılıçdaroğlu çok tartışılan sözlerle ilgili konuştu: Doğru, kriz çıkar Şimdi de Babacan masaya rest çekti SON DAKİKA: Ahmet Davutoğlu'ndan sonra Ali Babacan da 6'lı masaya rest çekti: Her parti kendi yoluna...

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Halk TV canlı yayında 6’lı masa hüsranı: Kusura bakmayın bunu söylemek durumundayım
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