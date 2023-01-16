Halk TV canlı yayında 6’lı masa hüsranı: Kusura bakmayın bunu söylemek durumundayım

"KUSURA BAKMAYIN BUNU SÖYLEMEK DURUMUNDAYIM..."

Altılı masanın aday belirsizliğine ve anlaşmazlıklarına ilişkin siyaset bilimci Can Kakışım tepki gösterdi. CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk Tv'de konuşan Kakışım, altılı masada yaşanan tartışmalara ilişkin, "Kendi içsel tartışmaları ile devam eden bir altılı masa var" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'IN OYLARI İSTİKRARLI ŞEKİLDE ARTIYOR"

Kakışım açıklamasında, "Seçime gidilirken Erdoğan'ın oyları istikrarlı şekilde artıyor. Bundan bir sene öncesinde baktığımızda Erdoğan'ın seçim kazanma şansı çok daha düşüktü. Eğer bizim dediklerimiz dikkate alınmazsa kriz çıkabilir. En son bu lafı edecek kişi olmanıza lazım. Davutoğlu söylemlerinde yumuşamaya giderken Kılıçdaroğlu destek veriyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Biz bu seçimi kazanırsak bu ülkeyi yönetebiliriz hissini seçmene vermemiz gerekli." ifadelerini kullandı.

6’lı masanın yetkili ismi kirli planı anlattı: 9 bin kişilik liste hazır! MİT, Emniyet, Bürokratlar, Rektörler…

6'lı masaya bir aday daha çıktı: Benim de CV'me bakılsın...

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'komuta kademesi' tepkisi: Asıl niyetini gösterdi

6'lı masadan "kriz" itirafı! 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı onay alarak mı görev yapacak?

Altılı masanın 'kaos' vaadinde yeni perde! Kılıçdaroğlu çok tartışılan sözlerle ilgili konuştu: Doğru, kriz çıkar

Şimdi de Babacan masaya rest çekti