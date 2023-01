Şimdi de Babacan masaya rest çekti

6'lı masanın ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, olası bir seçim zaferlerinde cumhurbaşkanının sözlerini dinlemediği takdirde, "Dinlemediği anda kriz çıkar. Çok açık söyleyeyim. Ve o cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder. Ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır" sözlerinin başlattığı tartışma her geçen gün başka bir boyuta evriliyor. Muhalif medyanın oy oranları üzerinden kendisini eleştirmesi sonrası, "Bu çokbilmişler şunun oy oranı bu desin, mesela biz çıkalım masadan. Saadet Partisi'nin oy oranına bakılsın, Demokrat Parti'nin oy oranına bakılsın, biz ayrılalım. Seçim mi kazanacaksınız?" tehdidini savurmuştu.DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan da oy oranları üzerinden kendilerine yüklenilmesi sonrası benzer bir tepki geldi. Katıldığı bir canlı yayın programında 6'lı masaya rest çeken Babacan, "Seçimlerden önce hiçbir partinin seçimde yüzde kaç alacağını önden hesap ederek bir çalışma olmaz. Öyle bir çalışmayla seçime gidilmez. Eğer öyle bir çalışmayla seçime gidilirse o zaman her parti kendi yoluna" dedi.Davutoğlu, "Genel başkanlar her stratejik kararda imza sahibi olacak" dedi.İyi Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, "6'lı masaya zarar vermemek adına yutkunduğumuzu ifade etmek istiyorum" sözleriyle Davutoğlu'na cevap verdi.İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da, "Bahsedilen şekilde bir yöntem doğru değildir. Altılı masada böyle bir değerlendirme yapılmış değildir" sözleriyle Davutoğlu'nu yalanladı.