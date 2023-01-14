6’lı masaya bir aday daha çıktı: Benim de CV’me bakılsın...

SAVAŞ'IN ADI DAHA ÖNCE ADAYLAR ARASINDA GEÇMİŞTİ

6'lı masadaki adaylık muamması sürerken, birçok isim daha önce de kamuoyu gündemine gelmişti. Ekrem İmamoğlu'nun aldığı ceza sonrası adaylığa en yakın isim olduğu değerlendirmesi yapılırken, Akşener bu konuda büyük baskı oluşturmuştu. Ancak Saraçhane şovuna rağmen geri adım atmayan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun belediye başkanlığına devam edeceğini ilan ederek, kendi adaylığını bir kez daha sahaya sürmüştü. Kılıçdaroğlu ismine masada en güçlü desteği DP ve SP liderleri veriyor. Davutoğlu ve Babacan'ın karşı çıktığı, Akşener'in de sessiz kaldığı söyleniyor. Mansur Yavaş ismi birçok kez gündeme gelse de, Yavaş'ın sessiz kalması, HDP'nin desteklemeyecek olması bu ismi zayıflatıyor.