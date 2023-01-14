6'lı masaya bir aday daha çıktı: "Benim de CV'me bakılsın" | Video
Seçimlere 5 ay kala 6'lı masanın aday belirsizliği sürüyor. En güçlü aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu ismi öne çıksa da, masada Kılıçdaroğlu isminde bir fikir birliğine varılamıyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ismini İYİ Parti sık sık gündeme getirse de, bu isimler de Kılıçdaroğlu tarafından veto ediliyor. Ali Babacan da niyetini ortaya koyarken, masanın adaylığına bir talip daha çıktı. CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Benim de CV'me bakılsın." dedi.
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