6'lı masadan "kriz" itirafı! 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı onay alarak mı görev yapacak?

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kala henüz adayını açıklamayan 6'lı masa yeni bir kriz patlak verdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan peş peşe gelen açıklamalar muhalefette tepkilere neden oldu.

Davutoğlu, katıldığı bir programda seçtikleri Cumhurbaşkanının "Ben sizin sözünüzü dinlemiyorum" dediği zaman kriz çıkacağını söyledi. Davutoğlu, seçtikleri Cumhurbaşkanının masanın mutabakatlarına uyması gerektiğini belirterek "Cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder ve ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır" şeklinde konuştu.