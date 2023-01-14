6'lı masa "sivil darbe" mi planlıyor? Cumhurbaşkanına ait yetkiler başkası tarafından mı kullanılacak? | Video

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bri programda, seçtikleri Cumhurbaşkanının masanın mutabakatlarına uyması gerektiğini belirterek "Cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder ve ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır" ifadesini kullanmıştı. Davutoğlu'nun açıklamaları muhalefette büyük bir krize neden olurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklama ile Gelecek Partisi liderine destek verdi. “Yüzde 1, yüzde 3, yüzde 25, yüzde 50 diye bakamayız." diyen Kılıçdaroğlu, 6 partinin liderinin eşit olduğunu söyledi. Peki 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı onay alarak mı görev yapacak? Bu mesajlar ne anlama geliyor? Gazeteci-yazar Murat Özer ve SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş konuyla ilgili A Haber ekranlarına önemli değerlendirmelerde bulundu.