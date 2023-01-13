Davutoğlu'ndan Şirin Payzın'a yanıt! 6'lı masayı karıştıracak sözler: "Biz olmadan seçimi kazanamazsanız"

DAVUTOĞLU'NDAN 6'LI MASAYA GÖZDAĞI

Davutoğlu, katıldığı canlı yayında Şirin Payzın'ın sözlerine yanıt verdi. "Daha iktidara gelmeyen, trollerin hedefi haline gelen Başbakan'a dönüp oy oranını sorana ben nezaketsiz derim, Türk siyasetini bilmiyorsun derim." diyen Davutoğlu, "Bunu açan biri ile de konuşmam. Bu çok rencide edici bir şey. Oy oranımızı çıkınca görürsünüz." ifadesini kullandı.

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