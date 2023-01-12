Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarına tepkiler dinmiyor! Şirin Payzın: "Bu özgüven nereden geliyor" | Video
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 6'lı masa için "Cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder ve ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır" sözlerine tepkiler gelmeye devam ediyor. CHP yandaşı Şirin Payzın, Halk TV'de yaptığı programda Davutoğlu için "Yüzde 1'lik bir partinin genel başkanı gibi konuşmalı" ifadelerini kullandı.